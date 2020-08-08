Тобольск, Тюменская область, , 06:05 — REGNUM В Тобольске приостановлена реконструкция Базарной площади. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня» со ссылкой на комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Напомним, благоустройство Базарной площади в исторической столице Сибири вызвали протесты археологов против варварского уничтожения 400-летнего культурного слоя и артефактов, хранящихся под мостовой. Днём здесь активно работали экскаваторы, ночью — «чёрные копатели» с металлоискателями в поисках старинных монет.

Историки отметили, что в 17−19 веках на Базарной площади велась бойкая, фактически международная торговля. Товары в Тобольск везли из-за границы и со всей Российской империи. В 400-летнем культурном слое были найдены старинные монеты, украшения и предметы быта. Они оказались не в музеях, а продаются «чёрными копателями» через популярный сайт объявлений.

В комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области отметили, что при обнаружении артефактов, подрядчик, благоустраивающий площадь, должен был оповестить ведомство. Однако этого не было сделано. Незаконной торговлей предметами старины с Базарной площади Тобольска занялось УМВД России по Тюменской области.

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