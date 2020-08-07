Веллингтон, , 14:19 — REGNUM В два раза в течение последнего десятилетия увеличилась скорость таяния ледников в горах Новой Зеландии. Такой вывод сделали изучавшие наступления и отступления ледников климатологи из университета Лидса и национального Института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии, результаты их исследований 7 августа обнародовал научный журнал Scientific Reports.

«По всей территории Южных Альп уже давно отступает линия снега, уменьшается объем льда, да и ледники в целом быстро разрушаются», — заявил один из авторов исследования, ведущий специалист Национального центра изучения атмосферы и гидросферы (Новая Зеландия) Эндрю Лорри.

Также он отметил, что все эти факторы, по мнению исследователей, являются тревожащими.

«Фотографические свидетельства, которые регулярно собирались с конца 1970-х годов, показывают, что ситуация резко ухудшилась с 2010 года», — также уточнил он.

Кроме этого, указывается, что практически все участвовавшие в исследовании климатологи не сомневаются в существовании глобального потепления и считают, что облик планеты будет изменен «радикальным образом», если не удастся сдержать рост температуры воздуха на планете более чем в 1,5 градуса.

При этом отмечается, что первыми в наибольшей степени от данного процесса пострадают ледники и области Земли, расположенные за полярным кругом, так как температура воздуха там уже повысилась на несколько градусов. Как считают ученые, это стало причиной исчезновения половины ледников в Скалистых горах и нечто схожее в настоящее время происходит с новозеландскими Южными Альпами — крупнейшим горным массивом архипелага.

Как установили ученые, площадь ледников стала быстро уменьшаться в конце 1970-х годов и в последние 10 лет этот процесс активизировался, а в период с 1978-го по 2019 год исчезло около 17% запасов льда Южных Альп. При этом большая часть льда исчезла с нижней части гор и там его количество сократилось почти в десять раз.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в своём блоге заявил, что климатические изменения грозят человечеству гораздо большим количеством смертей, чем пандемия коронавируса.