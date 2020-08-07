Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM У четверти петербуржцев имеются антитела к коронавирусу. К такому выводу пришли в Научно-исследовательском институте микробиологии и эпидемиологии им. Пастера.

Масочный режим в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Биомаркер свидетельствует о перенесенной инфекции и может оставаться с переболевшим человеком от нескольких месяцев до долгих лет.

Чаще всего антитела среди петербуржцев обнаруживались у детей в возрасте до 6 лет (32%) и от 7 до 13 лет (37%). Менее всего переболевших оказалось в возрастной группе от 30 до 40 лет. В среднем по городу можно сделать вывод о четверти переболевших, убеждены в НИИ.

«По Санкт-Петербургу мы получили результат ровно 26% — это лица, у которых были выявлены антитела, относящиеся к иммуноглобулинам класса G. Такие антитела свидетельствуют о перенесенной инфекции», — цитирует директора НИИ Арега Тотоляна агентство «Интерфакс».

Таким образом, инфекцию могли перенести более 1 млн 403 тыс. человек. Заметим, по официальным данным, в Петербурге к 7 августа зафиксировали только 32,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли от COVID-19 более 2 тыс. человек.

Исследование среди жителей Ленобласти показало наличие антител у 20,6%. Пробы у участников проекта брали в июне, так что к началу августа цифры могли увеличиться. Теперь ученые собираются провести в той же выборке повторные исследования в конца августа и в ноябре, чтобы отследить, как долго в организме сохраняются антитела.

Наличие иммунной прослойки населения проверяют в 26 регионах страны по распоряжению Роспотребнадзора.

Заметим, Петербург находится на первом месте среди всех субъектов федерации по процентному показателю смертности от COVID-19.

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