Хух-Хото, Китай, , 09:42 — REGNUM Археологи обнаружили во Внутренней Монголии на севере Китая наскальные надписи с древней монгольской письменностью возрастом около 1000 лет, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

В общей сложности десять наскальных надписей времен династии Юань (1271−1368) было найдено на территории в хошуне Байрин-Цзоси во время исследования древних книг. Эксперты начали декодировать надписи, относящиеся ко временам монгольского правителя Чингисхана. Все надписи были оцифрованы.

Хорошо сохранившиеся наскальные надписи, состоящие из 47 иероглифов, были найдены в хошуне Байрин-Цзоси. Потерянный язык был создан племенем кидани, которое основало династию Ляо и некогда правило севером Китая.

Эксперты уверены, что надписи могут включать в себя имена, официальные титулы и даны, которые также могут относиться к религии народа кидани.