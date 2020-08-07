Нью-Йорк, США, 7 августа 2020, 09:33 — REGNUM В Соединенных Штатах с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink. Трансляция велась на сайте SpaceX.
https://twitter.com/SpaceX/status/1291603226303766528
Кроме того, на орбиту на контрактной основе выводятся два спутника компании BlackSky.
Как сообщало ИА REGNUM, компания SpaceX создаёт группировку Starlink для создания системы спутникового интернета. Планируется, что общее количество космических аппаратов в этой группировке составит от 10 до 40 тысяч.
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