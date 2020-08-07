Новосибирск, , 09:52 — REGNUM Новосибирские учёные планируют найти вещества, способные преодолеть защитное воздействие корректирующего белка нового коронавируса. Исследование продлится два года, сообщил 7 августа ТАСС заведующий лабораторией геномной и белковой инженерии Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН Дмитрий Жарков.

Коронавирус содержит не только белок полимеразы, отвечающий за размножение вируса, но и другой белок, удаляющий неправильные нуклеотиды из растущей цепи РНК. Многие противовирусные средства встраиваются в существующую цепь и не дают вирусу размножаться, однако из-за корректирующего белка найти лекарство против SARS-CoV-2 сложно.

«Наша задача — найти соединения, которые хорошо включаются в растущую цепь и плохо удаляются корректирующей активностью вируса», — пояснил Жарков.

Обнаружение таких веществ позволит создать лекарства от коронавирусной инфекции. В ИХБФМ СО РАН у специалистов накоплен большой опыт по работе с белками, которые корректируют геном.

Химики будут синтезировать разные соединения, а биологи — наблюдать за тем, насколько с ними может справиться белок, который корректирует растущую цепь РНК, добавил специалист.