Шицзячжуан, Китай, , 06:16 — REGNUM В провинции Хубэй на севере Китая была найдена надгробная плита, возраст которой составляет 1215 лет, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

По данным местного департамента культурных реликвий, плита датируется временем правления династии Тан (618−907) в уезде Фучэн провинции. Ее длина достигает 37 см при ширине 35 сам.

На плите изображены 697 иероглифов, которые живописуют информацию о жизни владельца гробницы по фамилии Чэн, являвшегося военным чиновником династии Тан.

По словам экспертов, плита несет высокую ценность, поскольку дает ценнейшие данные для изучения культуры, истории, обычаев и исторических личностей времен династии Тан да данной территории.