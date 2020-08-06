Москва, , 22:12 — REGNUM Российский препарат от коронавирусной инфекции запатентован, сообщили 6 августа в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Дарья Драй © ИА REGNUM

Роспатент выдал охранные документы на изобретение в области лечения и профилактики COVID-19. В настоящее время происходит оформление патента.

В ФМБА добавили, гексапептид Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg является полностью внутрироссийской разработкой.

«Её уникальность состоит в том, что она ни в чём не повторяет зарубежный опыт. Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышёл в практическую медицину», — говорится в сообщении ФМБА.

Как заявляют в агентстве, исходный препарат носит название «даларгин». Раньше он применялся при лечении язвы желудка, а также острого панкреатита и панкреонекроза.

В ходе поиска лекарств от COVID-19 сотрудники Научного центра биомедицинских технологий ФМБА РФ под руководством Владислава Каркищенко обнаружили, что «даларгин» играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей. К тому же вещества такого класса, отмечают в агентстве, активно участвуют в организации иммунного ответа.

«Исследователи ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий» ФМБА России, учитывая перечисленные свойства «даларгина», использовали его для создания новой лекарственной формы против COVID-19. Свою разработку они назвали «лейтрагин», — добавили в ФМБА.

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, «лейтрагин» может предотвращать или смягчать «цитокиновый шторм», то есть выброс провоспалительных веществ, из-за которого происходит развитие тяжёлых респираторных и общих системных нарушений у пациента с COVID-19.

Добавим, что, как выяснили учёные, самым лучшим методом использования нового препарата является ингаляция. «Лейтрагин», как и все его компоненты, может быть полностью произведён в России.

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