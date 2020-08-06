Москва, 6 августа 2020, 12:06 — REGNUM Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале пояснил, в чём опасность применения оборота «остановить инфекцию» в разговоре об эпидемии коронавируса:
По словам Мясникова, эксперты во всех своих научных статьях говорят о том, что коронавирус пришёл, «чтобы навеки поселиться».
Гражданам России он порекомендовал понимать, что за словами «остановить распространение коронавируса» стоит понятие «приостановить».
"Три буквы, но за ними очень многозначительная разница», — заключил доктор Мясников.
Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в 83 регионах России выявили 5204 новых носителя коронавируса.
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