Мурманск, , 09:21 — REGNUM В Мурманской области наблюдается спад рождаемости и рост смертности населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве экономического развития региона.

По данным ведомства, за пять месяцев текущего года в регионе родилось 2 625 детей, что на 61 ребенка меньше, чем в январе-мае 2020 года. Коэффициент рождаемости составил 8,5 человека на 1000 человек населения. Число умерших составило 3 728 человек, что на 13 человек выше уровня соответствующего периода предыдущего года, коэффициент смертности — 12,1 на 1 000 человек населения. В результате естественная убыль населения области составила 1 103 человека (в январе-мае 2019 года — 1 029 человек).

«Введенные в регионе ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, продолжают оказывать влияние на миграционную активность населения, — отметили в министерстве.

Общая численность прибывших и выбывших граждан за январь-май снизилась — на 22,5% к аналогичному периоду предыдущего года. Миграционная убыль населения за пять месяцев составила 1 207 человек (в январе-мае 2019 года — 1 146 человек).