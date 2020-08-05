Москва, , 12:06 — REGNUM Академик Сергей Стишов обратился в редакцию ИА REGNUM c просьбой опубликовать открытое письмо к помощнику президента РФ А.А. Фурсенко и министру науки и образования В.Н. Фалькову. Суть изложена в публикуемом ниже документе. Некоторые детали проблемы академик Стишов уточнил для ИА REGNUM.

ИА REGNUM Сергей Михайлович, какие перспективы науке и стране даст «организация лаборатории по исследованию сильно коррелированных электронных систем» — то направление исследований, которым Вы занимаетесь и которое оказалось под угрозой?

Сергей Стишов: Дело в том, что наиболее интересные с точки зрения фундаментальной физики и её приложений явления, как, например, сверхпроводимость, в том числе высокотемпературная, и магнетизм являются результатом коллективных (коррелированных) эффектов в электронной подсистеме вещества. Работы в этой области проводятся широким фронтом во всём мире, и в нашей стране также. Одна из важнейших перспектив в этой области — получение материалов, обладающих «комнатной» сверхпроводимостью, то есть проводящих электричество без потерь при нормальных температурах (сейчас такие материалы есть, но они переходят в сверхпроводящее состояние только при низких температурах). Всё это сулит переворот в энергетике, что фактически скажется и на стоимости электроэнергии — сюжет, понятный любой домохозяйке.

ИА REGNUM Домохозяйке понятно, а руководству Института физики высоких давлений (ИФВД), выходит, нет? Как нынешний директор аргументирует свой отказ передать Вам лабораторное оборудование?

Сергей Стишов: Нынешний директор говорит, что это собственность института, вот и все аргументы.

ИА REGNUM До меня дошла информация, что сейчас Минобразования и науки проводит кампанию — иначе не назовешь — по обновлению приборной базы научных организаций РАН. При этом старое оборудование, которое могло бы еще служить, просто выбрасывается. Этим довольны далеко не все ученые. Не могли бы Вы прокомментировать эту информацию и ответить на вопрос: не является ли ситуация с Вашим оборудованием следствием этой кампании?

Сергей Стишов: Деньги на оборудование сейчас какие-то дают, но это никак не связано с насильственной ликвидацией старого оборудования.

Далеко не каждому ученому суждено увековечить свое имя в названии химического элемента, какого-либо вещества или тела — метеорита, кометы и т.д. Именем академика Стишова назван минерал земных глубин и астроблема. Еще будучи аспирантом геологического факультета МГУ, С.М. Стишов впервые получил сверхплотную модификацию кремнезема, позднее обнаруженную в Аризонском метеоритном кратере и названную в честь него «стишовитом».

Позиция ИФВД, с одной стороны, понятна — оборудование принадлежит институту. Тем не менее если, как утверждает академик Стишов, никто, кроме него, не будет развивать это направление и работать на лабораторных установках, использовать конкретно это оборудование, то зачем оно институту? Наверное, проблема решаема — если захотеть её решить. Для чего академик и обращается с открытым письмом к властям РФ.

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Открытое письмо помощнику Президента РФ А.А. Фурсенко и Министру науки и высшего образования РФ В.Н. Фалькову

Глубокоуважаемые Андрей Александрович и Валерий Николаевич!

Я, Стишов Сергей Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН, 23 года был директором Института физики высоких давлений (ИФВД). К сожалению, мой наследник на посту директора сумел в короткое время создать для меня в Институте столь некомфортные условия, что я был вынужден искать другое место работы. Но, что называется, мир не без добрых людей. Меня пригласили в Физический институт им. Лебедева (ФИАН). Дирекция ФИАНа старается помочь мне организовать работу, но оборудование моей лаборатории, которую я создавал в течение 20 лет, остается в ИФВД. Однако передавать это оборудование в ФИАН нынешний директор ИФВД не собирается. Хочу заметить, что каждый экспериментатор знает, что разобраться в чужом оборудовании, как и что устроено, практически невозможно. Можно только разобрать установку на части, что-то попытаться использовать, а остальное сдать в утиль. Другими словами, лаборатория погибнет. По-видимому, этим обстоятельством, помимо определенного альтруизма руководствовался Эрнест Резерфорд, способствуя передаче научного оборудования Мондовской лаборатории в Кембридже Петру Капице, который был вынужден остаться в СССР в середине 1930-х.

Таким образом, передав все свои полномочия наследнику, я оказался в положении короля Лира, лишившись возможности заниматься экспериментом. Фактически я получил запрет на профессию.

В этой связи обращаюсь к Вам с просьбой разрешить проблему передаче лабораторного оборудования из Института физики высоких давлений в ФИАН. Цель — организация лаборатории по исследованию сильно коррелированных электронных систем и продолжение соответствующих исследований, проводимых ранее на площадке ИФВД.

Оба института находятся в подчинении Минобрнауки, и не видно причин, почему это нельзя сделать, избежав тем самым потери плодотворного направления российской науки и обеспечив передачу моих знаний и умений молодому поколению.

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