Москва, , 09:44 — REGNUM Эксперты Роспотребнадзора приступили к изучению воздействия, которое оказывают на организм человека ненасыщенные подсластители, заменяющие сахар. Об этом сообщает 5 августа пресс-служба организации.

Исследование проходит в Новосибирском НИИ гигиены. Специалистов интересует противовоспалительный эффект подсластителей, а также влияние на снижение концентрации некоторых фракций липидов в тканях и жидкостях организма — гиполипидемический эффект.

Потребители стали чаще предпочитать продукты питания с подсластителями. Наиболее известен экстракт листьев стевии (Stevia rebaudiana Bertoni), который используется при лечении диабета.

Опыты с экстрактом листьев стевии проведут на белых крысах, чтобы изучить инсулинотропный, противовоспалительный и антигиперлипидемичный эффект этого вещества. Результаты исследования можно будет использовать в профилактике сахарного диабета, гиперлипидемий и связанных с ним осложнений.

Научная работа проводится в рамках национального проекта «Демография», отметили в Роспотребнадзоре.

Читайте также: Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору свежих продуктов