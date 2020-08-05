Чанчунь, Китай, , 07:24 — REGNUM Древние гробницы времен династий Ляо (907−1125) и Цзинь (1115−1234) были найдены в одной из деревень провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

В провинциальном институте культурного наследия и археологии сообщили, что гробница была найдена на фермерском дворе в деревне Сыхэ города Шуанляо. Местные фермеры нашли гробницы во время проведения земляных работ.

Команда археологов позднее прибыла на место и провела предварительные работы, обнаружив на месте древние гробницы в хорошем, нетронутом состоянии. Внутри также был найден череп козла в одном из проходов гробницы и прямоугольный алтарь.

В настоящее время археологи прорабатывают план изучения с применением научно-технических средств, включая воздушную съему и трехмерное сканирование для открытия новых таинственных деталей гробницы.