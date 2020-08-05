Тегеран, , 08:48 — REGNUM 4 августа посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварзаде в своем послании отреагировал на запуск спутника BeiDou-3, заявив, что существуют различные возможности для развития аэрокосмического сотрудничества с Пекином. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«С запуском спутника BeiDou-3 международная система покрытия и навигации китайской компании была завершена, что положило конец монополии глобальной системы позиционирования (GPS)», — написал Кешаварзаде в своем твиттере.

«Иранские студенты в Китае могут стать мостом между двумя странами в этом направлении», — отметил он. Кешаварзаде подчеркнул, что Иран готов к сотрудничеству в аэрокосмической сфере. Кроме того, он заявил, что в Китае на сегодняшний день учатся более 2000 иранских студентов.

Навигационная спутниковая система BeiDou китайского производства была официально введена в эксплуатацию на прошлой неделе.