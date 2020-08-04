Москва, , 12:38 — REGNUM Российский космический корабль «Орёл» не в состоянии самостоятельно летать к астероидам, однако такой вариант, как и вариант с полётом к Марсу, возможен в составе межпланетного комплекса. Об этом заявил главный конструктор корабля «Орёл» Игорь Хамиц в интервью журналу «Русский космос».

«Техническим заданием миссия полета к астероидам не предусмотрена. Однако полет может быть осуществлен в составе астероидного (межпланетного) комплекса, как и полет к Марсу», — сказал Хамиц.

Вместе с тем, по его словам, одной из ключевых задач корабля является обеспечение пилотируемых полётов на Луну и транспортировки экипажей на МКС.