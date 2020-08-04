Москва, , 12:17 — REGNUM Учёные Института археологии РАН обнаружили обнаружили остатки фундаментов башни и стены Новодевичьего монастыря, которые были построены при царе Борисе Годунове. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба института.

«Та сказочная архитектура, которой мы привыкли любоваться, это создание зодчих и художников 1680—1690-х годов, когда обитель перестроила сестра Петра Великого царевна Софья», — сказал членкор РАН, руководитель экспедиции Леонид Беляев.

Он отметил, что учёным удалось определить, как выглядел монастырь до его перестройки при Софье. Выяснилось, что первоначально он занимал гораздо меньшую площадь, а в правление Бориса Годунова его окружили рвом и каменной стеной.

Обнаруженные каменные стены находятся на расстоянии 15−20 метров от линии современных стен. Поэтому монастырь был меньше примерно на две пятых. Его площадь составляла около 3 га (сейчас — 5 га). Это говорит о том, что стены эпохи царевны Софьи — целиком новые и были построены «с нуля».