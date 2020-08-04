Иркутск, , 10:54 — REGNUM По итогам состоявшегося научного совета РАН по экологии биологических систем академик Вячеслав Рожнов и председатель научного совета РАН по лесу Наталья Лукина написали обращение, направленное в адрес министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с пояснениями и предложениями о том, почему нельзя менять перечень запрещенных на Байкале видов деятельности.

Целлюлозно-бумажный комбинат. Байкальск

По мнению учёных, принятие поправок в действующее постановление Правительства РФ от 30 августа 2001 г. № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», снимающих ранее установленные ограничения на ведение хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории, приведёт к сокращению площади лесов, особо охраняемых природных территорий и нанесет значительный ущерб Байкальской природной территории.

Более того, по мнению РАН, предлагаемые изменения противоречат Указу Президента РФ от 21 июля 2020 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», к которым относятся сохранение населения, здоровье и благополучие людей, а также комфортная и безопасная среда для жизни.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том же самом говорил недавно иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев, а также представители коалиции «Реки без границ». По мнению международного координатора Евгения Симонова, за инициативой стоят коммерческие интересы.

«Где-то лес расчистить под горнолыжный курорт, где-то скалы взорвать для прокладки дороги, где-то сжечь отходы или построить промпарк. Это не государственный подход, это интересы частных лавочек под госприкрытием», — отметил он.

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