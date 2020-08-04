Новосибирск, , 05:17 — REGNUM Строительство новой автодороги от Новосибирска до центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) запланировано на 2021 год. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Трасса свяжет наукоград Кольцово и Первомайский район Новосибирска. Её протяженность — 5,5 км. Завершить проект обещают в 2022 году.

«В планах правительства региона реконструировать трассу, которая связывает Кольцово с новосибирским Академгородком», — говорится на сайте «Академогородок 2.0».