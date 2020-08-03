Барнаул, , 13:22 — REGNUM Заявление Роспотребнадзора о возможном росте числа заболеваний, вызываемых радиацией, прокомментировал алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин.

«Это просто гипотеза. Она имеет определенную логику, но тем не менее это всё-таки гипотеза», — подчеркнул Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что общая доза облучений, полученных жителями РФ в марте-июне 2020 года в процессе компьютерной томографии лёгких, оказалась вдвое больше обычного, что может повлечь за собой увеличение числа заболеваний, которые вызваны облучением, сказано в исследовании Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева.

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