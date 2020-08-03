Норильск, Красноярский край, , 09:04 — REGNUM Группа красноярских ученых из Сибирского федерального университета (СФУ) отправляется в Норильск. Как сообщили ИА REGNUM 3 августа в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края, цель экспедиции — изучить последствия розлива нефтепродуктов и их влияния на экосистему Таймыра.

Группа состоит из шести человек. Экспедиция пройдёт с 6 по 25 августа в два этапа. Учёные соберут образцы растений, опишут пострадавшие от техногенного воздействия участки, определят нанесённый местной флоре ущерб. Также специалисты оценят, насколько пострадала кормовая база для животных и птиц, которые обитают в арктической зоне, изучат микроорганизмы, обитающие в местных водоёмах, исследуют мелких млекопитающих и птиц.

«Полученные результаты позволят выявить текущие особенности экосистемы в пределах водосброса Пясино», — говорится в сообщении краевого минэкологии.

По словам директора Института экологии и географии СФУ Руслана Шарафутдинова, на основании полученных данных учёные предложат перечень возможных реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление экосистемы Таймыра после техногенной аварии на ТЭЦ-3.

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Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа произошла 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Разлилось 21 тыс. куб. м нефтепродуктов в акваторию впадающей в озеро Пясино реки Амбарной.

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