Шицзячжуан, Китай, , 09:02 — REGNUM Каменная табличка времен императора Ваньли династии Мин (1368−1644) был найдена на вершине одной из башен Великой Китайской стены на севере Китая, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

По данным правительства города Цянань провинции Хэбэй на севере Китая, табличка, найденная в участке Великой Китайской стены в Сюлюкоу имеет 102 см в высоту, 62 см в ширину и 13 см в толщину. Ее нашел один из «защитников» или охранников во время патрулирования стены.

На ней изображено 300 иероглифов с именами и титулами 15 чиновников времен династии Мин. Они были генералами, которые помогали строить данный участок стены, а также теми, кто в дальнейшем охранял его, сообщил заместитель куратора Музея Цянань Го Лифэй.

«Судя по гравировке, табличка была создана в 1584 году. Это самая хорошо-сохранившаяся табличка, найденная на цянаньском участке стены, она также предоставляет важнейшие знания о культуре и ранговой системе времен династии Мин», — заявил Го.

Отметим, что Великая Китайская стена входит в число объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Она растягивается на несколько провинций. Цянаньский участок имеет протяжённость 45,3 км и был построен преимущественно во времена династии Мин. Ее охраняет 24 «защитника» из близлежащих деревень.