Лондон, , 16:08 — REGNUM Междисциплинарная группа учёных обобщила результаты предыдущих исследований и выделила 12 основных факторов, повышающих риск развития деменции в пожилом возрасте. Результаты работы представлены в медицинском журнале The Lancet.

В ходе предыдущей схожей работы, проведённой в 2017 году, исследователями было выделено 9 основным причин, повышающих риск развития деменции (приобретённого слабоумия). Факторами риска были признаны низкий уровень образования, гипертония, нарушение слуха, курение, ожирение, депрессия, отсутствие физической активности, диабет и недостаточный уровень социальных контактов.

Группа учёных из восьми стран под руководством Джилл Ливингстон из Исследовательского центра по изучению деменции Великобритании проанализировала более поздние работы и проверила результаты предыдущего обзора. Новое исследование подтвердило все известные прежде факторы риска, а также позволило выявить три новых. Этими факторами были названы употребление алкоголя, черепно-мозговые травмы и проживание в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года учёные из Университета Макмастера в Канаде представили результаты исследования, показавшего, что высокоинтенсивные аэробные физические упражнения снижают риск развития деменции у людей в пожилом возрасте.

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