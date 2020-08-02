Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Большая часть рабов, которые были завезены в США, проживала на территории, где в настоящее время находится Нигерия, сообщает газета The New York Times со ссылкой на исследование американских ученых, изучивших пробы ДНК около 50 тысяч человек.

Также, согласно результатам научной работы, современные чернокожие жители Соединенных Штатов являются потомками негров, прибывших с территорий Сенегала, Гамбии и Бенина.

В ходе исследования было установлено, что большинство завезенных в страну рабов были женщинами.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года стало известно о результатах научной работы доцента Ньюкаслского университета Ханны Дуркин. Ей удалось выяснить, что последней выжившей в результате работорговли между США и странами Африки признана рабыня по имени Редоша. Сопоставив находки с информацией архивов, Дуркин выяснила, что пленница была похищена с территории современного Бенина в возрасте 12 лет в 1860 году.

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