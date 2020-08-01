Тегеран, , 09:54 — REGNUM 31 июля министр образования Ирана Мохсен Хаджи Мирзаеи поздравил иранских студентов с завоеванием 4 медалей на 52-й Международной олимпиаде по химии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем твиттере Хаджи Мирзаеи поздравил иранских студентов с завоеванием четырех медалей на 52-й Международной олимпиаде по химии и пожелал им дальнейших успехов и удачи. Кроме того, он выразил надежду, что иранские студенты смогут проявить себя и в других областях.

Иранские студенты завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали на 52-й Международной олимпиаде по химии в Турции. Мохаммад Шахабуддин Данешвар завоевал одно золото, Рамин Асемпур и Мохаммад Ариан Тагваей Араби оба получили серебряные медали, а Амир Махбуби заработал одну бронзовую медаль в результате проведения олимпиады.