31 июля 2020 | Время чтения 3 мин

В ИА REGNUM вышла книга «Советско-германский договор о ненападении и его обличители: что произошло в августе 1939 года и происходит вокруг этого договора сегодня». Рецензию на эту работу предлагает Максим Фоменко, к.и.н., доцент МГУ имени М.В. Ломоносова

Максим Фоменко, , 13:45 — REGNUM Избитая фраза — «история не терпит сослагательного наклонения». С одной стороны, это неоспоримая истина, и тем, кто изучает события прошлого, приходится отталкиваться от того, что было в этом прошлом, понимая, что по-другому уже не будет. С другой, ряд событий, давно ставших историей, продолжает и сегодня будоражить умы неравнодушных людей, заставляя вновь и вновь возвращаться на многие десятилетия назад и горячо обсуждать произошедшее, выстраивая всевозможные альтернативы и не скупясь на эпитеты в отношении оппонентов.

Пакт о ненападении между Германией И СССР. 1939

Безусловно, одним из таких событий является подписание советско-германского договора о ненападении, широко известного как «Пакт Молотова — Риббентропа». Обстоятельствам, сопровождавшим этот факт дипломатической истории, а также современной рефлексии по его поводу посвящена книга, опубликованная ИА REGNUM. Как справедливо отметил в своей статье составитель сборника опытный дипломат Михаил Демурин, «23 августа 1939 года — сложная дата в истории Европы».

Сталин и Риббентроп в Кремле. Август 1939 года

Дата действительно «сложная», и понять всю её сложность можно, пожалуй, только используя все достижения «архивной революции» последних лет. В данном контексте следует согласиться с автором заключительной статьи, начальником научного отдела Российского военно-исторического общества Юрием Никифоровым, что «к настоящему времени практически все документы о советско-германских отношениях, хранящиеся в Архиве Президента РФ и Архиве внешней политики РФ, рассекречены, причем наиболее значимые из них — опубликованы». В такой ситуации воспользоваться наличием обширной источниковой базы — воистину долг историков, занимающихся изучением предвоенного периода.

Содержательным ядром сборника являются три статьи кандидата исторических наук, доцента МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Айрапетова. В них автор последовательно, в строгом соответствии с хронологией событий, рассмотрел ключевые этапы принятия решений заинтересованными сторонами в далёком августе 1939 года. Олегом Рудольфовичем наглядно показаны хитросплетения интересов ключевых игроков на тогдашней мировой арене. Например, историк погружает читателя в оперативные подробности вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол, по масштабам вполне сравнимого с небольшой войной. Решающие бои советско-монгольских сил с японскими войсками разгорелись одновременно с переговорами, проходившими в Москве между представителями военного командования СССР, Великобритании и Франции, а затем — советско-германскими переговорами, завершившимися сначала заключением торгово-кредитного соглашения, а впоследствии — подписанием договора о ненападении. Пикантность ситуации заключалась в том, что Япония была союзницей нацистской Германии в рамках Антикоминтерновского пакта, и подписание немцами Пакта было воспринято в Токио как серьезное дипломатическое поражение Страны восходящего солнца, совпавшее по времени с болезненным военным поражением на Халхин-Голе.

Риббентроп прощается с Молотовым в Берлине, ноябрь 1940

О. Р. Айрапетов даёт сдержанные, объективные оценки действиям главы французской военной миссии на переговорах в Москве генерала Думенка, который, судя по имеющимся документам и материалам, искренне стремился к достижению соглашения с Советским Союзом, однако попросту не имел возможности решить на своём уровне вопрос о позиции Польши в отношении пропуска советских войск через свою территорию в случае германской агрессии. Собственно, неспособность сторон договориться по данному вопросу и стала одной из важных причин срыва англо-франко-советских переговоров и принятия руководством СССР германского предложения. Таким образом, подписание советско-германского договора о ненападении представляется вынужденным шагом, выдержанным в единой логике следования национальным интересам страны, то есть примером прагматики, а не эмоций. Именно так его и нужно оценивать сегодня.

В целом представленный сборник, безусловно, достоин внимания всех интересующихся историей отечественной дипломатии, прежде всего в её в переломные моменты.

Книгу можно прочитать здесь