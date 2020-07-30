Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Космический аппарат с марсоходом Perseverance, выведенный в космос ракетой-носителем Atlas V, успешно вышел на межпланетную переходную орбиту, направленную к Марсу, сообщает 30 июля аэрокосмическое агентство США NASA.

Ракета была запущена с 41-й стартовой площадки на космодроме на мысе Канаверал в 14:50 мск. Через 57 минут после старта аппарат отделился от ракеты-носителя, начав полёт к Марсу.

Perseverance является самым большим в мире планетоходом. Вес трёхметрового марсохода достигает 1025 кг. Вместе с ним на Марс прибудет беспилотный летательный аппарат вертолётного типа, оснащённый камерами для фотографирования местности.

По плану экспедиции, планетоход должен совершить посадку на Марсе в кратере Езеро 18 февраля 2021 года. Учёные полагают, что в прошлом там была дельта реки, впадавшей в большое озеро, поэтому здесь могли сохраниться следы жизни.

Новый марсоход должен проработать на Марсе не менее 687 земных суток.

Как сообщало ИА REGNUM, на поверхности Марса с августа 2012 года работает марсоход США Curiosity.

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