Вашингтон, , 15:31 — REGNUM С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

https://twitter.com/NASA/status/1288804582143987712

«Perseverance начинает своё семимесячное путешествие к Красной планете», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках этой миссии на Марс будет доставлен планетоход Perseverance, предназначенный для изучения поверхности планеты и её геологической истории. Также в состав миссии войдёт малый вертолёт Mars Helicopter Scout, который будет использоваться для изучения возможности полётов в разряженной атмосфере Марса.

Читайте также: NASA раскрыло подробности миссии марсохода Perseverance