Москва, , 14:29 — REGNUM Учёные, вероятно, нашли ещё один способ воздействовать на коронавирус. Российским исследователям вместе с зарубежными коллегами удалось выяснить, как работает генетический механизм, управляющий активностью ферментов ACE2 и TMPRSS2 коронавируса нового типа, которые позволяют SARS-CoV-2 попадать в клетки организма. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Plos One.

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Так, авторы выяснили, что снижать количество этих ферментов могут молекулы микроРНК.

«Увеличивая или уменьшая активность белка JARID1B с помощью лекарств, можно повлиять на экспрессию генов ACE2 и TMPRSS2, что крайне важно в контексте бушующей пандемии», — приводит ТАСС пояснение одного из авторов исследования, младшего научного сотрудника НИУ ВШЭ Степана Нерсисяна.

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Специалисты установили, что в большинстве человеческих клеток экспрессия ACE2 и TMPRSS2 невозможна без экспрессии JARID1B. Теперь исследователи будут пытаться найти лекарственные препараты, которые могут целенаправленно влиять на функционирование JARID1B.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные выяснили, что на сегодняшний день в мире распространено шесть разновидностей коронавируса нового типа.

Также исследователи установили два белка, через которые SARS-CоV-2 проникает в клетки организма. Так, это белок рецептора ACE2 (ангиотензин превращающего фермента). Также установлено, что вирус обладает шипом для связи с белком нейропилин-1 (NRP1), который также помогает вирусной инвазии.

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