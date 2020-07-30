Москва, , 10:27 — REGNUM Арктическая экспедиция стартует 30 июля из Калининграда, судно «Академик Мстислав Келдыш» доставит в Арктику учёных Института океанологии имени Петра Ширшова РАН, сообщает пресс-служба института.

Океанологи из института имени Ширшова откроют экспедицией новый этап в исследовании среды и климата Арктики. На протяжении 27 исследования будут проводиться с борта научно-исследовательского судна, при этом «Академик Келдыш» останется в пределах экономической зоны Норвегии и России.

Учёным в числе прочего предстоит изучить деградацию многолетней мерзлоты и таяние ледников. Они исследуют биогеохимические процессы в толще воды и осадках на дне, в результате будет дана оценка последствиям изменений среды и климата.

В планах исследователей также получение данных о распределении и структуре рассеянного осадочного вещества. Это тонкие твердые частицы, которые находятся в атмосфере, воде и снежном и ледовом покрове.

Информация об осадочном веществе помогает оценить экологическое состояние среды, пояснил ТАСС начальник экспедиции Алексей Клювиткин.