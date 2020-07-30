Москва, , 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.

Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде провели в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Учёные выяснили, что 90% частиц SARS-CoV-2 станут неактивными в течение 24 часов, а если пребывание в воде увеличится до 72 часов, то в воде погибнет до 99% частиц.

В ведомстве добавили, что к полному уничтожению вируса приведёт кипячение воды.

Ранее к аналогичным выводам пришли французские учёные из Университета Прованса. Они установили, что коронавирус SARS-CoV-2 полностью погибнет в течение 15 минут при температуре 92ºC.

Читайте также: Учёные выяснили температуру, необходимую для гибели коронавируса