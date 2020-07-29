Пенза, , 15:35 — REGNUM Студентка Пензенского государственного университета Сания Юсупова победила в конкурсе по программе фонда содействия «Умник» в направлении «Медицина и здоровьесбережение» и получила поддержку в виде гранта размером 500 тыс. рублей на разработку стоматологического пломбировочного материала нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба минпрома Пензенской области.

Разработка нового пломбировочного материала, по мнению экспертов, имеет огромное значение и позволит в будущем обеспечить российские лечебные учреждения доступным качественным отечественным продуктом, который сможет конкурировать с зарубежными аналогами.

Одним из преимуществ нового материала называют то, что он близок по строению к твердым тканям зубов, что обеспечит длительность и физиологичность реставрации.

ИА REGNUM ранее сообщало, медицинский институт на базе Пензенского госуниверситета состоит из двух факультетов — лечебного и факультета стоматологии.

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