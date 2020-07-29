Москва, 29 июля 2020, 12:35 — REGNUM Препарат сульфокамфокаин не используется в медицинской практике уже много лет. Об этом 29 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. Так он прокомментировал информацию о том, что препарат сульфокамфокаин будто бы может быть эффективен при лечении коронавирусной инфекции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что люди, переболевшие легкой формой COVID-19, могут снова заразиться во время второй волны коронавируса.