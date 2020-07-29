Москва, , 12:35 — REGNUM Препарат сульфокамфокаин не используется в медицинской практике уже много лет. Об этом 29 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. Так он прокомментировал информацию о том, что препарат сульфокамфокаин будто бы может быть эффективен при лечении коронавирусной инфекции.

«Сульфокамфокаин — это препарат, мягко говоря, несвежий. Ему несколько десятков лет, — сказал Воробьев. — Я даже не вспомню, когда он появился в медицине. Но он использовался одно время в реанимации. Но это тоже было много десятков лет назад. Не сейчас. Это камфора по-русски. «Впрыснуть камфоры» — это вот сульфокамфокаин и есть. Но мне казалось, что этот препарат уже давно умер. Но сейчас, как видите, достают все, что было десятки лет назад, и говорят: «Давайте попробуем». Мне кажется, что это все пустые разговоры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что люди, переболевшие легкой формой COVID-19, могут снова заразиться во время второй волны коронавируса.