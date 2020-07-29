Москва, , 10:41 — REGNUM Учёные впервые проследили связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками, сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Отмечается, что сканеры одной из обсерваторий наблюдали за магнетаром SGR 1935+2154. Выяснилось, что он излучал не только обычное рентгеновское излучение, но и радиоволны.

После этого расположенный в Канаде радиотелескоп CHIME зарегистрировал быстрый радиовсплеск высокой мощности, а радиоволны исходили со стороны магнетара.

По словам астрономов, до этого они никогда не наблюдали от магнетара излучение радиоволн, напоминающее быстрый радиовсплеск. Данное открытие поможет им изучить особенности возникновения таких радиосигналов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канадские ученые повторно зафиксировали сигналы из созвездия Возничего, которые астрономы назвали «радиовспышками» или «радиовсплесками». Одной из гипотез их возникновения является то, что их порождает какое-то периодическое космическое явление, которое ученые склонны связывать с магнетарами — молодыми нейтронными звездами со сверхмощным магнитным полем, рождающим мощные вспышки радиоизлучения.

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