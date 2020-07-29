Токио, , 09:28 — REGNUM Космонавт Акихико Хосидэ отправится на Международную космическую станцию (МКС) весной 2021 года на борту космического корабля, разработанного американской частной компанией SpaceX, сообщает японское космическое агентство. 51-летний космонавт возьмет на себя командование МКС.

Для Акихико Хосидэ это будет третье длительное пребывание на МКС. Последнее было в 2012 году. Акихито не первый космонавт из Японии, возглавляющий МКС. В 2014 должность командира экипажа занимал Коити Ваката.

Акихико Хосидэ прокомментировал предстоящий полет на космическом корабле Crew Dragon:«Мне приходилось бывать на американском «Шаттле» и на российском «Союзе» — на обоих легендарных кораблях, оправдавших все ожидания. В этот раз я с нетерпением жду посадки на частный космический корабль, разработанный по новой технологии, и это заставляет меня чувствовать начало новой эры».