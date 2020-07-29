Бишкек, , 09:27 — REGNUM В Киргизии за минувшие сутки коронавирус выявили у 20 медицинских работников. Об этом 29 июля заявила начальник управления общественного здравоохранения министерства Айнура Акматова на брифинге.

По её словам, за минувшие сутки выздоровели семь медработников. По состоянию на 29 июля в Киргизии обнаружили 34 512 случаев заражения коронавирусом, в том числе 668 — за минувшие сутки.

В стационарах республики остаются 9822 человек, выздоровели — 23 343, или 68% от общего числа выявленных случаев, скончались — 1347 человек, в том числе 18 — за минувшие сутки.

Наибольшее число случаев обнаружено в Бишкеке — 15 263, Ошской области — 5522, Чуйской области — 4489 и Джалал-Абадской области — 2858.

Читайте также: В Киргизии за сутки выявили 548 случаев заражения коронавирусом