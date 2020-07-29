Лима, , 08:31 — REGNUM 395 005 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено на территории Перу с начала пандемии, в том числе 5288 новых фактов, 28 июля сообщается на сайте перуанского минздрвава.

Вместе с тем 276 452 человек уже излечились. За прошедшие сутки в стране скончались 194 пациента c COVID-19. Всего в Перу зарегистрировано 18 612 летальных исходов при данном заболевании.

Также с начала пандемии в республике было проведено 2 270 717 исследований на коронавирус.

Как сообщалоИА REGNUM, 28 июля, по данным Всемирной организации здравоохранения, число фактов инфицирования SARS-CoV-2 в мире составило 16 341 920.

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