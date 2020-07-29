Пекин, , 07:49 — REGNUM Китайские археологи сообщили о находке древних останков зданий на месте раскопок близ руин Саньсиндуй, возраст которых может достигать 5000 лет, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Огромное количество изделий из керамики, глины и камня было извлечено на месте раскопок примерно в восьми км от руин Саньсиндуй, в городе Гаунхань провинции Сычуань на юго-западе страны.

«Впервые полная композиция поселений древней королевства Шу была найдена близ Саньсиндуя», — заявил младший научный сотрудник Исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань Синь Чжунхуа.

По его словам, данное место представляет из себя нетронутый регион, история которого насчитывает почти 5000 лет, что представляет огромную значимость для изучения происхождения, развития и эволюции древней цивилизации Шу.

Отметим, что руины Саньсиндуй, как считается, являются остатками королевства Шу, возраст которого может насчитывать от 2600 до 4800 лет. В 1988 году руинам был присвоен статус находящихся под государственной защитой.