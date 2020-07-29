Тегеран, , 08:05 — REGNUM Иранский и австрийский университеты будут сотрудничать в реализации 17 совместных исследовательских проектов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 июля.

Заявление было сделано после встречи заместителя министра науки, исследований и технологий Ирана Хоссейна Салар-Амоли с полномочным представителем посольства Австрии Александром Ригером в Тегеране.

В ходе встречи иранский чиновник заявил, что подготовлена хорошая почва для проведения технологической деятельности, и выразил надежду, что исследователи и изобретатели приложат усилия в запуске исследований.

Он выдвинул предложение о созыве третьей ирано-австрийской рабочей группы по научно-исследовательскому сотрудничеству в режиме видеоконференции для последующей реализации совместных проектов.

Обе стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в позитивном ключе и подтвердили свою готовность к реализации иных проектов.