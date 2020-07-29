Новосибирск, , 05:36 — REGNUM В правительстве Новосибирской области началась подготовка к 120-летию со дня рождения основателя Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) академика Михаила Лаврентьева.

В план праздничных мероприятий вошли научные конференции, создание видеофильма, тематические выставки, размещение информационных материалов в метрополитене, мероприятия в рамках фестиваля «Наука 0+».

В учреждениях культуры, Новосибирском краеведческом музее будут организованы тематические выставки, пройдут лекции.

«В рамках дискуссионной площадки предлагается обсудить три составляющих наследия выдающегося учёного и организатора науки, — рассказал на заседании рабочей группы министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев. — Первое — это уникальное градостроительное решение, которое стало настоящим прорывом 65 лет назад и опыт которого до сих пор используются во всем мире. Этот опыт необходимо очень внимательно использовать для задач развития новосибирского научного центра. Второе направление дискуссий — система управления наукой. Более полувека назад по Новосибирском практически с нуля была создана одна из самых мощных научных корпораций современности — Сибирское отделения Российской академии наук, репутация и авторитет которой признаны во всем мире. (…) И третье — это система подготовки научных кадров как тесная интеграция высшего образования с наукой, производством, внедренческим поясом, что было сделано при создании Академгородка и по-прежнему эффективно и актуально сегодня».