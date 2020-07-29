Вашингтон, , 04:24 — REGNUM Данные о новом коронавирусе будут анализироваться в США с помощью самого быстродействующего в стране суперкомпьютера. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS).

В опубликованном на сайте заявлении ведомства говорится о создании совместного с Министерством по делам ветеранов (VA) и Министерством энергетики США (DOE) партнёрской программы COVID-19 Insights по обмену и анализу данных о новой коронавирусной инфекции. Целью такого межведомственного партнёрства является способствование созданию вакцины от коронавируса и лекарственных препаратов для лечения.

«Министерство энергетики гордится тем, что является членом партнёрства COVID-19 Insights», — приводятся в заявлении слова министра энергетики США Дэна Бруйетта. По его словам, страна уже значительно выиграла от использования в исследованиях COVID-19 высокопроизводительных вычислений и ведомство рассчитывает на продолжение взаимодействия «в борьбе с этим вирусом».

Для решения намеченных задач специалистам будут предоставлены ресурсы самого быстродействующего на данный момент суперкомпьютера США Summit, который находится в Национальной лаборатории в Ок-Ридже Министерства энергетики США.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость вакцины американской компании Moderna для конечного получателя может составить 50−60 долларов. Такая цена будет предложена на рынке США и в странах с высоким уровнем дохода граждан.

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