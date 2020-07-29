Москва, , 04:04 — REGNUM Таяние ледников, сход селей и оползней угрожает регионам Северного Кавказа и Краснодарского края, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Кроме того, подтверждаются негативные прогнозы по образованию смерчей на побережье Черного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Воронеже объявлено штормовое предупреждение из-за жары.

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