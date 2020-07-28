Астрахань, , 17:18 — REGNUM Астраханские селекционеры вывели первый в России арбуз с белой мякотью. По словам дегустаторов, мякоть имеет послевкусие ванили. Реализацию семян нового сорта планируется начать в 2021 году.

«Это первый в России белый арбуз, мякоть которого не просто съедобна, но и имеет прекрасные вкусовые качества. Содержание сахара в нем — порядка 14%, тогда как в обычном красном — 9−11%. Губернатор приезжал пробовать этот арбуз, сказал, по вкусу — с оттенком ванили», — цитирует директора селекционно-семеноводческого предприятия Артёма Соколова «Интерфакс-Юг».

На полях предприятия в настоящее время растут арбузы с жёлтой и оранжевой мякотью. В планах учёных вывести ягоду с зелёной мякотью.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2016 году в Астраханской области были выведены новые сорта бахчевых культур. В регионе выращивают плоды арбузов различных форм, от мелких до очень крупных размеров, с полосами и без, а также с розово-красной, красной или жёлтой мякотью.