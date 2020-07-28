Москва, , 11:53 — REGNUM Приближающийся к Земле астероид Апофис не угрожает человечеству, заявил 28 июля вице-президент Российской академии наук (РАН), астрофизик Юрий Балега.

«Апофис пролетит мимо Земли в августе текущего года, и это, по всем расчетам, будет совершенно не опасным для планеты», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам астрофизика, этот астероид пролетит мимо Земли в апреле 2029 года, и этот пролет тоже не будет опасным для человечества.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аэрокосмического агентства США, астероид под названием 2009 PQ1 максимально приблизится к Земле 5 августа. В этот день он со скоростью 13,4 км/c пролетит на расстоянии всего лишь 3,2 млн километров от нашей планеты. Диаметр небесного тела составляет от 84 до 190 м.

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