Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле

Астероид, диаметр которого составляет от 84 до 190 метров, в ближайшие дни пролетит на минимальном расстоянии от Земли. Об этом сообщает NASA.

По данным аэрокосмического агентства США, астероид под название 2009 PQ1 максимально приблизится к Земле 5 августа. В этот день он со скоростью 13,4 км/c пролетит на расстоянии всего лишь 3,2 млн километров от нашей планеты.

Напомним, что открытый 14 августа 2009 года астероид относится специалистами к Аполлонам — тем астероидам, чьи орбиты пересекают орбиту Земли.

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