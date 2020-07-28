Бразилиа, , 03:52 — REGNUM Новый вариант вируса свиного гриппа (А/H1N2), который обладает высоким уровнем заразности, чем ранее известные виды, обнаружили ученые из Бразилии. Об этом заявила руководитель лаборатории Fiocruz Миралда Сикейра 27 июля в интервью изданию Globo.

По ее словам, с 2005 года в мире было выявлено 25 различных разновидностей А/H1N2. Сикейра отметила, что вариант вируса, который недавно нашли в бразильском городе Ибипора, способен вызвать пандемию.

При этом уже известно об одном случае заражения этим вирусом среди жителей Бразилии. Так, 22-летняя сотрудница мясоперерабатывающего предприятия переболела свиным гриппом в легкой форме.

Сикейразаверила, что против данной разновидности А/H1N2можно быстро создать вакцину, которая будет способна предотвратить пандемию.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня стало известно, что новый штамм свиного гриппа (вирус G4), который может вызвать пандемию, обнаружен на нескольких фермах в Китае.

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