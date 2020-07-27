Новосибирск, , 03:47 — REGNUM В Новосибирске появились первые в России восприимчивые к коронавирусу трансгенные мыши. Их создали сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Они будут использоваться для тестирования вакцин и противовирусных препаратов, а также других исследований, сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Путём внедрения в геном одноклеточных эмбрионов обычной лабораторной мыши человеческого гена, отвечающего за вход коронавируса в клетку, удалось получить шесть восприимчивых к COVID-19 мышат.

«Животные родились около трёх-четырёх недель назад. Скоро они начнут размножаться и станут основанием линии, которую мы в дальнейшем будем увеличивать и передавать в другие организации для того, чтобы ускорить исследования по коронавирусу», — прокомментировал ведущий научный сотрудник лаборатории генетики развития Института, кандидат биологических наук Нариман Баттулин.

Российский фонд фундаментальных исследований поддержал проект. Также в нём участвует Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».