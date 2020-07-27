Москва, , 00:20 — REGNUM «По просьбе ВШЭ» интернет-издание COLTA.RU опубликовало письмо нового руководителя Школы филологических наук ВШЭ Е.В. Казарцева, которое обозначило как ответ на опубликованные там же в последние дни «Обращение американских славистов к руководству НИУ ВШЭ» и «Обращение британских славистов к руководству НИУ ВШЭ».

В письме представителя ВШЭ, в частности, говорится о

«ситуации, возникшей вокруг реструктуризации факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, прежде всего, в отношении двух филологических департаментов и создания новой Школы филологических наук, к чему имею непосредственное отношение»: ВШЭ «проходит сейчас важный этап реорганизации, который в течение ближайших трех лет коснется всех ее факультетов (…) мы переходим к крупным исследовательским проектам». Далее новый менеджер сообщает: «принципы и стратегии развития того или иного университета, а тем более кадровая политика относятся к сугубо внутренним делам этого университета. Поэтому прошу с уважением и доверием относиться к суверенной позиции нашего университета в этом вопросе. Прошу учесть, что синхронизированные публичные выступления могут быть восприняты как коллегами в «Вышке», так и российским академическим сообществом как попытка давления на университет. (…) Предполагается привлечение нового поколения молодых ученых к развитию филологического направления. Такой подход должен всеми нами восприниматься исключительно с оптимизмом и с надеждой, особенно на фоне заметных сокращений в западной славистике и вообще в гуманитарной области».

Ранее в «Обращении американских славистов к руководству НИУ ВШЭ» и «Обращении британских славистов к руководству НИУ ВШЭ» было заявлено следующее.

Американскими славистами:

«Мы хотели бы продолжать наше сотрудничество, но, если реформы будут осуществляться недостойными методами, гуманитарные подразделения ВШЭ не только потеряют блистательных ученых, не меньшие потери понесет международная академическая репутация университета. (…) Вот почему мы обращаемся к администрации ВШЭ с призывом пересмотреть существующие ныне подходы к реорганизации факультета гуманитарных наук в соответствии с общепризнанными принципами академической свободы и правом на свободу слова. Решения о продлении контрактов сотрудникам не могут зависеть от их политической и социальной активности — для этого есть академические и профессиональные критерии. Реформирование Высшей школа экономики недостойными методами может подорвать ее признанные во всем мире, достижения в пионерских областях гуманитарных исследований».

Британскими славистами:

«Превосходные научные результаты сегодня достигаются в организациях, где сотрудникам гарантирована научная свобода, где поощряются критическое мышление и международное сотрудничество. Если реорганизация факультетов требует сокращения сотрудников, то при проведении этого сложного и болезненного процесса нужно руководствоваться исключительно академическим критериями и принципами прозрачности и справедливости. Иначе такая реорганизация может нанести серьезный урон той позиции, на которой ВШЭ находится сейчас как университет с международной репутацией в гуманитарных науках и один из важнейших партнеров в международном сотрудничестве между учеными из Великобритании и Российской Федерации. То, как события развиваются сейчас, заставляет коллег из Великобритании задуматься о том, стоит ли продолжать сотрудничество с ВШЭ».