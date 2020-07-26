Токио, , 20:15 — REGNUM Япония стремиться автоматизировать процесс доставки. В период пандемии коронавируса, когда необходимо соблюдать социальную дистанцию, это актуально как никогда. Японские фирмы возлагают большие надежды на роботов, которые в ближайшем будущем смогут доставлять покупателям товары из магазинов или со складов. В августе проведут испытание нового робота-курьера DeliRo, разработанного японской компанией ZMP Inc, сообщает газета Mainichi. Он попробует доставлять лапшу соба клиентам из Токио. Желающие смогут размещать заказы с планшетного устройства возле станции Таканава Гейтвэй с 12 по 16 августа. Робот будет доставлять еду по указанному адресу."В условиях новой волны коронавируса, когда ситуация вынуждает переходить на новый образ жизни, мы хотим проверить, какие способы доставки возможны и на что способен робот DeliRo» — прокомментировал официальный представитель компании ZMP Inc. Высота робота DeliRo — 1 метр, а грузоподъёмность — 50 кг. Он движется со скоростью 6 км/ч и способен избегать препятствия. Правительство Японии поощряет такие разработки, так как в стране наблюдается нехватка рабочей силы из-за проблемы старения населения. Однако эксплуатация таких роботов потребует изменений в законодательстве Японии. Пока роботы, движущиеся со скоростью 6 км/ч не могут выезжать на общую автомобильную дорогу.