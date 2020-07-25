Мадрид, , 18:11 — REGNUM На севере Тенерифе (Канарские острова) упал метеорит, сообщает газета Diario de Avisos.

Отмечается, метеорит упал еще 14 июля, однако известно об этом стало сейчас. Космическое тело могло упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте.

В зоне падения, пишет газета, можно найти черные кусочки метеорита размером с монету и весом от 10 до 50 гр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии сообщили, что метеорит, упавший в начале июня в стране, откололся от астероида, он представляет собой обыкновенный хондрит — самый распространённый тип каменных метеоритов.

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