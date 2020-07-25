Лондон, , 16:20 — REGNUM Работа международной группы учёных показала, что вирус натуральной оспы был распространён в Северной Европе за тысячу лет до начала крупных эпидемий. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Science.

Высокозаразная вирусная инфекция — натуральная оспа — считается побеждённым заболеванием. Благодаря массовой вакцинации, организованной во второй половине XX века, человечеству удалось справиться с этим вирусом. Последний случай заражения натуральной оспой естественным путём был зарегистрирован в Сомали в 1977 году. Историки полагают, что некоторые описания, например упоминания в китайских хрониках, свидетельствуют о распространённости оспы ещё до нашей эры, однако научных подтверждений этому нет.

Группе палеогенетиков и археологов из Великобритании, Германии, Дании, России и США под руководством профессора Кембриджского университета Эске Виллерслева удалось выделить фрагменты генома вируса, возбуждающего натуральную оспу, в останках викингов, живших на территории Северной Европы в раннее Средневековье. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст исследуемых костей составляет от 1000 до 1400 лет.

«Мы доказали, что оспы была широко распространена в Северной Европе. Считалось, что она могла попасть в Европу с возвращающимися крестоносцами или при более поздних событиях, однако теперь понятно, что эти теории являются неверными», — прокомментировал порталу Eurekalert один из авторов работы биолог Терри Джонс из Института вирусологии в берлинской клинике Шарите.